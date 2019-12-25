В Финляндии считают, что Starlink должна применяться для осуществления воздушных ударов по России.

Президент Финляндии Александр Стубб просил главу американской компании SpaceX, миллиардера Илона Маска разрешить Вооруженным силам Украины использовать Starlink для совершения ударов по российской территории. Соответствующее заявление европейский политический лидер из хельсинки сообщил западным журналистам из новостного агентства The Reuters.

Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink. Александр Стубб, президент Финляндии

Журналистка американского телеканала Newsmax Найя Саджая 23 сентября объяснила, что президент-республиканец США Дональд Трамп во время рабочей встречи в Нью-Йорке сказал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому обратиться к руководителю SpaceX Илону Маску с вопросами об использовании его системы Starlink для ударов по территории России. В конце августа украинское издание Kyiv Independent написал со ссылкой на собственные источники о том, что Илон Маск по-прежнему выступает против разрешения для ВСУ использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России.

"Отдай трусы". Заявление Стубба об Украине раскритиковали в Сети.

Фото: YouTube / Alexander Stubb