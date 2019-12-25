В аварии на трассе "Гатчина — Ополье" погиб пассажир электровелосипеда

Водитель СИМ госпитализирован в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 24 сентября на 6-м километре трассы "Гатчина — Ополье" 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с электровелосипедом, на котором были 39-летний мужчина и пассажир. В результате последние упали на проезжую часть. Пассажир оказался на встречной полосе, и на него наехал маршрутный автобус.

Управлявший средством индивидуальной мобильности госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, второй скончался от полученных травм. Его личность устанавливается.

Владелец Volkswagen в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 25 раз.

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Фото: Piter.TV