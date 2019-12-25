Пару задержали после разбойного нападения с металлической дубинкой в Стрельне

Материальный ущерб заявитель оценил в 12 тыс. рублей.

Правоохранители задержали пару после разбойного нападения с металлической дубинкой. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 23 сентября в полицию Петродворцового района обратился 34-летний житель Стрельны, заявивший о том, что к нему в квартиру на Орловской улице пришли бывшая и ее знакомый. Избив потерпевшего, они отобрали мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Материальный ущерб заявитель оценил в 12 тыс. рублей.

На следующий день в деревне Разбегаево в Ломоносовском районе поймали 38-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, их уже привлекали к уголовной ответственности. Все похищенное изъяли.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга внучка украла у своей бабушки ювелирные изделия на 1,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV