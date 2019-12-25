Школьник спас 1,5-годовалого ребенка из выгребной ямы в Чечне

За смелый поступок мальчику вручили грамоту от фонда Ахмата Кадырова.

Десятилетний мальчик Якуб Альвиев проявил мужество и спас маленького ребенка, который провалился в выгребную яму. Об этом RT рассказала тетя героя.

Несчастный случай произошел 22 сентября. Маленький ребенок, который недавно начал ходить, провалился на улице в яму туалета. На крики матери прибежали соседи, однако взрослые мужчины не могли пролезть в узкое отверстие.

К этому моменту малыш уже начал тонуть, тогда школьника взяли за ноги и опустили вниз. Якуб дотянулся до ребенка руками и их обоих подняли наверх.

Четыре года назад мальчик потерял отца и сейчас его воспитывает мать и тетя. По ее словам, у Якуба доброе сердце и он всегда старается помогать окружающим.

За проявленную смелость власти Чечни наградили Якуба Альвиева грамотой. Кроме того, школьник получил денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

Ранее мы сообщали, что соседи подарили конверт с деньгами дворнику спасшему ребенка в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)