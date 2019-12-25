  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К отопительному сезону в Петербурге завершили модернизацию 15 объектов энергетики
Сегодня, 12:29
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К отопительному сезону в Петербурге завершили модернизацию 15 объектов энергетики

0 0

В настоящее время ведется проектирование модернизации еще на 219 объектах.

В Петербурге к началу отопительного сезона досрочно завершена модернизация 15 объектов энергетики. Об этом сообщили в Смольном 25 сентября. 

В частности, в Красносельском районе в квартале, который ограничен проспектом Ветеранов, Авангардной улицей и аллеей Славы, реконструировали теплосети. На пять месяцев раньше здесь обновили более 2,2 тыс. метров трубопроводов. 

В ускоренном темпе до начала отопительного сезона закончены работы на 15 объектах. А на территориях 19 детских садов и школ – до 1 сентября. 

Александр Беглов, губернатор 

Сотрудники компаний "ТЭК" и "Теплосеть" продолжают формировать проектный задел для масштабного обновления теплосетевой инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование модернизации еще на 219 объектах энергетики. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе стартовала реконструкция 300 метров теплосетей. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: отопительный сезон, теплоэнергетика
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии