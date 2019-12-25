К отопительному сезону в Петербурге завершили модернизацию 15 объектов энергетики

В настоящее время ведется проектирование модернизации еще на 219 объектах.

В Петербурге к началу отопительного сезона досрочно завершена модернизация 15 объектов энергетики. Об этом сообщили в Смольном 25 сентября.

В частности, в Красносельском районе в квартале, который ограничен проспектом Ветеранов, Авангардной улицей и аллеей Славы, реконструировали теплосети. На пять месяцев раньше здесь обновили более 2,2 тыс. метров трубопроводов.

В ускоренном темпе до начала отопительного сезона закончены работы на 15 объектах. А на территориях 19 детских садов и школ – до 1 сентября. Александр Беглов, губернатор

Сотрудники компаний "ТЭК" и "Теплосеть" продолжают формировать проектный задел для масштабного обновления теплосетевой инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование модернизации еще на 219 объектах энергетики.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе стартовала реконструкция 300 метров теплосетей.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"