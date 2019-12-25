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Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга
Сегодня, 12:47
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Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга

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В связи с ее отказом освободившийся мандат перейдет к другому кандидату из партийного списка.

Депутат Законодательного Собрания седьмого созыва Ирина Иванова направила заявление в городской избирком об отказе от получения мандата. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Иванова была избрана депутатом восьмого созыва в составе общегородской части списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением КПРФ. В связи с ее отказом освободившийся мандат перейдет к другому кандидату из партийного списка.

Отмечается, что ранее аналогичное заявление об отказе от места в парламенте направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: загс, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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