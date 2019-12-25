Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга

Депутат Законодательного Собрания седьмого созыва Ирина Иванова направила заявление в городской избирком об отказе от получения мандата. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
Иванова была избрана депутатом восьмого созыва в составе общегородской части списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением КПРФ. В связи с ее отказом освободившийся мандат перейдет к другому кандидату из партийного списка.
Отмечается, что ранее аналогичное заявление об отказе от места в парламенте направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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