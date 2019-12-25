Аналитики посчитали срок окупаемости однокомнатных квартир в Петербурге

По этому показателю Северная столица вошла в число городов России с наиболее длительной окупаемостью жилья.

Срок окупаемости однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге при сдаче в аренду составляет 21 год, а доходность такого вложения достигает всего 4,8%. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.

По этому показателю Северная столица вошла в число городов России с наиболее длительной окупаемостью жилья. Еще более низкая доходность зафиксирована только в Севастополе, Казани, Москве и Владивостоке.

Средняя стоимость "однушки" в городе на Неве оценивается в 10,9 млн рублей, при этом ежемесячная ставка аренды составляет 43,6 тыс. рублей. При расчетах не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация недвижимости и возможные периоды простоя жилья без арендаторов.

Ранее мы сообщили о том, что предложение квартир в новостройках Петербурга выросло на треть при падении объемов строительства.

Фото: Pxhere