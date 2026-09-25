В Ленобласти завершено дело о гибели 45 человек от метанола: продано более 20 тыс. литров суррогата

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, уголовные дела направлены в суд.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о сбыте опасной спиртосодержащей продукции, из-за употребления которой в 2025 году погибли 45 человек. Ранее прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении организатора и пяти членов преступной группы.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, рецидивист из Петербурга создал организованную группу из пяти человек. Злоумышленники действовали от имени компании, которая по договору хранила на складах в Тосненском районе изъятую или конфискованную спиртосодержащую продукцию. Площадки не отвечали требованиям безопасности: там отсутствовала охрана и учет принятой жидкости, а для третьих лиц был обеспечен беспрепятственный доступ.

С мая по сентябрь прошлого года группа организовала нелегальный сбыт этой жидкости, в которой экспертиза позже выявила метанол в концентрации выше допустимой. Всего было реализовано свыше 20 тысяч литров опасной продукции на сумму более 6,5 млн рублей. Экспертизы подтвердили связь между ее употреблением и смертью 45 человек, еще нескольким покупателям был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия были допрошены более 100 свидетелей, признаны потерпевшими свыше 40 человек. При обысках у фигурантов обнаружили более 198 тонн спиртосодержащей продукции, провели 80 сложных судебных экспертиз, а материалы дела составили 45 томов. На денежные средства троих участников схемы наложен арест. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, уголовные дела направлены в суд.

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Видео: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти