"Мне тяжело без нее": Олег Басилашвили впервые рассказал о смерти жены накануне своего 92-летия

По словам Олега Валериановича, ему до сих пор кажется, что супруга находится где-то рядом, сидит в другой комнате.

Накануне своего 92-летия, которое мэтр отечественного театра и кино отмечает 26 сентября, Олег Басилашвили дал большое интервью "КП-Петербург". Народный артист годом ранее объявил об уходе со сцены — его последней работой стал спектакль "Лето одного года" в БДТ. Сейчас актер живет на два дома: в центре Петербурга и на даче в Репино.

В ходе беседы Басилашвили затронул глубоко личные темы и впервые высказался о смерти любимой жены, телеведущей Галины Мшанской. Актер признавался, что чувствует себя совершенно одиноким и потерянным человеком.

Если раньше надо мной была... материнская рука моей жены, которая, не сильно нажимая, но все-таки руководила моим поведением... Сейчас этого нет. Олег Басилашвили, актер

Журналистам он передал свои слова о том, что Галина во многом сформировала его характер, подарила двух дочерей и всегда заботилась о нем. Он добавил, что последние месяцы она тяжело болела, а его надежды на то, что врачи смогут облегчить ее состояние, не оправдались. По словам Олега Валериановича, ему до сих пор кажется, что супруга находится где-то рядом, сидит в другой комнате.

Отвечая на вопросы о современном кинематографе, Басилашвили заявил, что является противником использования искусственного интеллекта для "воскрешения" образов великих артистов.

Такие фильмы напоминают мне покойника, очень хорошо загримированного и похожего на живого человека. Но все-таки это покойник. Олег Басилашвили, актер

Он назвал подобные технологии преступлением, так как цифровые копии лишены жизни, которой обладали Евгений Евстигнеев, Юрий Яковлев или Иннокентий Смоктуновский. При этом сам ИИ он охарактеризовал как бесчувственную угрозу, идущую напролом к цели.

Мечтая в своем возрасте, актер признался, что хотел бы еще раз прорепетировать что-то с режиссером Андреем Могучим, а также посетить залы Эрмитажа, Генштаба и московской Третьяковской галереи, чтобы пообщаться с миром искусства.

Рассказал народный артист и о своих внуках. Внучка Мариника закончила школу и пошла работать в специальный магазин, желая набраться опыта наблюдений за людьми для будущей актерской профессии. Внук Тимофей учится в школе, занимается футболом и недавно вернулся со сборов возле Иссык-Куля, где его команда заняла первое место. Сам Басилашвили по-прежнему болеет за московское "Динамо", вспоминая легендарный состав команды послевоенных лет и вратаря Алексея Хомича, которому подражал в юности.

Фото: личный архив Олега Басилашвили

