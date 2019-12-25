На будущей "Каменке" в Петербурге возводят верхнюю плиту покрытия

На будущей станции метро начался один из самых важных этапов работы.

На станции "Каменка" Невско‑Василеостровской линии метро строители приступили к возведению верхней плиты покрытия станционного комплекса. Она станет железобетонной "крышей" для всей подземной части новой станции, сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы на объекте идут по передовой технологии "top‑down" ("сверху вниз"): сначала по периметру будущей станции формируют герметичную бетонную стену в грунте, затем начнется создание верхнего перекрытия. Внутри этого контура уже выполнено извлечение более 4 850 кубометров грунта.

Плита покрытия — это массивное железобетонное перекрытие толщиной свыше метра. Процесс её устройства состоит из ряда последовательных операций: подготовка основания, гидрозащита и монтаж опорной системы. В настоящее время на дно котлована уже уложено 215 кубометров бетона. Дополнительно на колоннах станции установили 20 стальных опорных кронштейнов, которые будут выдерживать основную нагрузку от плиты.

Следующим шагом станет вязка арматурного каркаса и заливка основного бетонного массива плиты. Когда бетон наберёт необходимую прочность, плита объединит стены котлована и колонны в единую жёсткую систему — это обеспечит устойчивость всей подземной конструкции.

Ранее мы сообщали, что на участке Красносельско‑Калининской линии метрополитена продолжается интенсивная проходка тоннелей.

Фото: MAX/Метрострой Северной Столицы