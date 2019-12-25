Щит "Аврора" начнет строительство станции "Броневая" до конца 2026 года

Первой станцией, где "Аврора" будет проходить наклонный ход, станет "Броневая".

Проходческий щит "Аврора" планируется запустить в работу на строительстве наклонных ходов новых станций Красносельско-Калининской линии до конца 2026 года. Дату запуска назвал губернатор Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города отметил, что уникальность горнопроходческого комплекса в том, что щит специально адаптировали под сложные грунты города. Вес "Авроры" составляет 690 тонн.

"Аврора" хороша тем, что умеет строить, не причиняя вреда плотной окружающей застройке. Для центра нашего города, где почти каждый дом — памятник, это очень важно Александр Беглов, губернатор

Горнопроходческий комплекс изготовили на немецком заводе. В последние годы с техническим обслуживанием "Авроры" был сложности, но петербургские специалисты смогли их преодолеть. Сейчас отремонтированы все гидравлические насосы и моторы.

Сейчас щит находится на ремонте, пусконаладку завершат до конца года. После этого его начнут использовать для строительства станции "Броневая".

Ранее мы сообщали, что шестой проходческий щит "Любовь" установил 50 тоннельных колец на строительстве Красносельско-Калининской линии.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга