Очевидица рассказала подробности об атаке беспилотников в Крыму

Девушка отметила, что жители обычно следят за обстановкой через мессенджеры: если атака затягивается, сирену включают повторно.

В ночь на 12 августа Крымский полуостров подвергся массированному удару ракет и беспилотников. В результате атаки погиб один мирный житель, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

О том, как развивались события в Севастополе и окрестностях, "Петербургскому дневнику" рассказала местная жительница. По ее словам, днем ранее обстановка была спокойной, однако вечером в поселке Солнечном начал слышаться отдаленный вой сирен. Девушка отметила, что жители обычно следят за обстановкой через мессенджеры: если атака затягивается, сирену включают повторно.

Ночью ситуация обострилась. Очевидица сообщила, что звуки взрывов становились все отчетливее, начали дрожать комнатные двери, а за окнами появились красные огни – это работали средства противовоздушной обороны (ПВО), сбивающие дроны с земли. Очевидица добавила, что общественный транспорт и такси продолжали работать даже при отключении света.

Согласно официальным данным, сигнал тревоги был отменен только в 5–6 часов утра.

Ранее мы сообщили о том, что в Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)