Отчим получил пожизненный срок за убийство 7-летнего пасынка под Калининградом

Мужчину задержали по делу об убийстве мальчика в феврале прошлого года.

Калининградский областной суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился со своим семилетним пасынком. Остаток жизни отчим проведет в колонии особого режима, сообщали пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что 44-летнего обвиняемого признали виновным в убийстве семилетнего мальчика и истязаниях детей. Его 31-летняя супруга также не избежала наказания. Она получила шесть лет лишения свободы и признана виновной по трем статьям, в том числе "Пособничество в истязании, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц".

Следствие выяснило, что мужчина на протяжении долгого времени избивал семилетнего мальчика и его старшую сестру. Мать детей знала о происходящем, однако не препятствовала насилию.

В феврале прошлого года в квартире отчим избил мальчика. От полученных травм ребёнок умер. Тогда мужчина попытался спрятал тело, а затем сообщил в полицию о его якобы исчезновении. Позже преступник признался в убийстве.

Ранее мы сообщали, что для убийцы 9-летнего мальчика в Петербурге потребуют пожизненного заключения.

Фото: Следственный комитет по Калининградской области