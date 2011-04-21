Сына экс-вице-губернатора Петербурга Албина задержали по подозрению в убийстве

Александр Хотин зарезал знакомого в московской квартире и пытался скрыться.

В Москве задержан Александр Хотин, 33-летний сын бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина. Его подозревают в убийстве 54-летнего знакомого.

По данным следствия, 10 августа Хотин находился в своей квартире на улице Говорова вместе с 54-летним Александром Куманцевым. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостя ножом. Раненый смог самостоятельно выйти в подъезд, где его обнаружили медики и госпитализировали, но через несколько часов он скончался в больнице, пишет КП-Петербург.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске — он пытался скрыться. В туалете его квартиры следователи нашли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, Хотину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Заседание суда по избранию меры пресечения запланировано на 13 августа в Кунцевском районном суде Москвы.

У Хотина уже были проблемы с законом: в 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, дело прекратили за малозначительностью, а в 2022 году его судили за мошенничество. По данным источников, отец и сын давно не поддерживают отношения.

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в попытке мошенничества нашли схрон оружия на улице Блохина.

Фото: Piter.TV