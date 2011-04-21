Российские лидер обозначил красные линии для НАТО и напомнил Японии о том, чьи на самом деле Курильские острова.

Президент Владимир Путин лично посетил крейсер "Варяг" в ходе учений Тихоокеанского флота. На борт корабля он поднялся в военной форме и выступил с заявлением о Североатлантическом альянсе, сообщила пресс-служба Кремля.

Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны Владимир Путин, глава государства.

Российский лидер также напомнил, что Японии изменила свою позицию и впервые официально включила Россию в перечень основных угроз. Путин отметил, что японские власти вводят антироссийские санкции без объективных причин.

По словам президента, Россия не рассматривает Японию как источник угрозы. Он напомнил о территориальном споре вокруг Курильских островов, подчеркнув, что в Москве были готовы искать пути к заключению мирного договора. Однако, когда Токио изменил позицию, этот вопрос можно считать закрытым.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина привел Путину данные мониторинга морского трафика. Так, с 24 апреля по 6 августа 1001 судно прошло через исключительную экономическую российскую зону у Южно-Курильской гряды, из них 379 были с флагами недружественных стран.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ призвали слушать заявления Путина.

Фото: сайт Кремля