В США указали на явные преимущества России в вооруженном конфликте с Украиной.

Москва в настоящее время обладает явным преимуществом в вооруженном конфликте на украинской территории, несмотря на то, что российское государство опосредованно сражается со всеми членами Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что в ходе противостояния также пострадали сотрудники НАТО, которые отправились на поддержку киевского режима для того, чтобы консультировать, предоставлять разведывательные данные и оказывать оперативную поддержку властям с Банковой улицы

Было несколько ударов, <…> в результате которых многие из них погибли. Украинцы попали в мясорубку. У русских явное преимущество, хотя Россия ведет прокси-войну с НАТО. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото: YouTube / Dialogue Works