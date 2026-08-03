Ларри Джонсон уверен, что ВС РФ справятся с Украиной из без получения контроля над Одессой.

На сегодняшний день российские Вооруженные силы уже могут контролировать украинскую территорию, даже не завоевывая ее черноморские порты. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт отреагировал таким образом на мнение модератора программы о том, что Москве не нужно завоевывать Одессу, поскольку власти страны могут контролировать Украину и без этого. По мнению американца, сейчас наметились пути завершения вооруженного конфликта в регионе. Речь идет о том, что США не способны позволить себе продолжать сражения на Украине.

Действительно. Достаточно просто все перекрыть, чтобы в нее ничего не входило и из нее ничего не выходило. То же самое и с Николаевым. Русские так и делают. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Аналитик Джонсон: наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works