В СШа назвали количество иностранных солдат, помогающих ВСУ.

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, несут значительные потери в личном составе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт уверен, что на территории Украины также присутствуют сотрудники военизированного подразделения ЦРУ. В США уверены, что с наемниками или без, но ВСУ обречены на поражение, так как для местных военнослужащих нет никакого пути продвижения вперед.

Но сейчас их силы не так велики, как раньше. <…> А самый большой сюрприз на фронте на самом деле преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Специалист добавил, что нельзя просто схватить какого-то человека на улице, бросить его в бой и ожидать, что он будет хоть сколько-нибудь эффективен в сражении. Однако сейчас киевский режим делает именно это.

Аналитик Джонсон: ВСУ не смогут сдержать наступление ВС России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom