В США объяснили, к какому результату приведет Украину перебрасывание сил на сложные направления в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины не смогут сдержать наступление российских войск на широком участке фронта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом иностранный эксперт уверен, что у киевского режима нет необходимых резервов, на которые личный состав мог бы опереться в зоне проведения специальной военной операции. Эксперт добавил, что для защиты территорий у ВСУ не хватает людей. Из-за этого Москва продолжит свое давление на противника и начнет все быстрее продвигаться вперед по зоне СВО. Таким образом украинским военнослужащим придется спешно перебрасывать боевые подкрепления с одного участка на другой. Это в свою очередь приведет к тому, что для них все рухнет.

Русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, <…> имея превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках. У них решающее превосходство на этих направлениях. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Аналитик Джонсон: Киев в скором времени не сможет получить ракеты Patriot.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong