Производство на Украине ракет по лицензии США не поможет ВСУ победить на поле боя.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в скором времени не смогут поставить киевскому режиму ракеты Patriot собственного производства. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом иностранный эксперт уверен, что Украина просит ракеты, хотя они не сработают для изменения ситуации на поле боя с Москвой. Специалист добавил, что мир не раз видел, что те ракеты Patriot, которые еще оставались у украинских военнослужащих, промахивались по заявленной цели, но вместе этого попали по гражданской мирной инфраструктуре.

Lockheed Martin сейчас не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай. <…> И в любом случае <…> в их производстве задействованы двадцать, сорок разных подрядчиков, <…> каждый из которых выпускает свою часть, и каждую нужно протестировать.... Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт выразил полную уверенность в скором крахе киевского режима, так как сейчас чиновники с Банковой улицы только и делают, что просят о чем-то своих международных союзников.

Аналитик Джонсон: Запад жертвует украинцами ради заработка на черных рынках.

Фото: YouTube / Glenn Diesen