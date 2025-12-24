В США уверены, что Запад только прикрывается словами о свободе и демократии.

Западные политические элиты просто жертвуют украинскими гражданами для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на черных рынках. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Таким образом иностранный эксперт уверен, что международные союзники киевского режима прикрываются лозунгами о свободе и демократии, н в реальности просто зарабатывают денежные средства на трагедии.

Западные политики совершенно не заинтересованы в благополучии людей, потому что на черных рынках и в преступной деятельности, в которой активно участвует Запад, можно заработать много денег, в том числе на торговле людьми и человеческими органами. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон добавил, что то, что делают власти из вашингтонской администрации — не является стремление м построить лучший и справедливый мир.

В США оценили слова президента России перед выпускниками в Кремле.

Фото: YouTube / Glenn Diesen