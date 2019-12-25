Аналитик Риттер: Запад признал, что не сможет помочь Киеву победить в конфликте

В США уверены, что союзники постепенно отказываются от поддержки Украины.

Ни США, ни Европа не в состоянии помочь киевскому режиму победить в вооруженном конфликте с Москвой. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Специалист добавил, что украинцам не дадут доступ к покупке чувствительных технологий, потому что украинцам "никто не доверяет". Таким образом коалиция желающих не стремится изымать собственные ракеты американского производства для Patriot из своих запасов для того, чтобы отправлять их ВСУ.

Нет такой военной силы или военной конфигурации, которая могла бы изменить ситуацию на Украине. США, по сути, признали, что ничего не могут сделать, чтобы помочь украинцам победить. Они не дадут им ракеты PAC-3. Они не предоставят им лицензию на выпуск PAC-3. Скотт Риттер, эксперт

Западный эксперт пояснил, что недальновидная политика международных союзников Украины и властей с Банковой улицы завела страну в безысходную ситуацию. Скотт риттер добавил, что политические элиты исходят из того, что выиграть противостояние с Россией на поле боя они не могут. Аналитик добавил, что на Западе также понимают, что со временем Украина окажется в неустойчивом положении с социальной точки зрения. В наступающий зимний сезон у Украины не будет ни электричества, ни отопления, на газа, на продовольствия в достаточном количестве. В США уверены, что это сделает жизнь там невыносимой, а украинцы не смогут выбраться из проблем.

Американский разведчик рассказал о проблеме существования Украины без ПВО.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works Highlights