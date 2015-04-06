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Аналитик Риттер: Россия разрушает оборонно-промышленную базу Украины

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В США указали на значительные преимущества ВС РФ на поле боя.

Российские воздушные удары практически уничтожили оборонно-промышленный комплекс на Украине. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист добавил, что сейчас ВС РФ превосходят своего противника на поле боя по всем аспектам. Солдаты методично двигаться вперед. В США уверены, что  Славянск и Краматорск падут под натиском сил, так как у ВСУ не осталось никаких ресурсов или резервов для того, чтобы удерживать территории под своим контролем.

Какой бы ни была оборонно-промышленная база Украины, теперь ее уже нет. Русские уничтожают ее каждую ночь, разбирают ее по частям — кусочек за кусочком.

Скотт Риттер, эксперт

Риттер назвал воинственную риторику ЕС пустым позерством.

Фото и видео: YouTube  / Glenn Diesen 

Теги: краматорск, скотт риттер, славянск
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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