Российские воздушные удары практически уничтожили оборонно-промышленный комплекс на Украине. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист добавил, что сейчас ВС РФ превосходят своего противника на поле боя по всем аспектам. Солдаты методично двигаться вперед. В США уверены, что Славянск и Краматорск падут под натиском сил, так как у ВСУ не осталось никаких ресурсов или резервов для того, чтобы удерживать территории под своим контролем.
Какой бы ни была оборонно-промышленная база Украины, теперь ее уже нет. Русские уничтожают ее каждую ночь, разбирают ее по частям — кусочек за кусочком.
Скотт Риттер, эксперт
Риттер назвал воинственную риторику ЕС пустым позерством.
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
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