"Главное — получать удовольствие от своей работы": специалист Комитета по строительству Петербурга рассказал о профессии

Сергей Веркеев занимается подключением объектов бюджетного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Петербургский Комитет по строительству отмечает в этом году 30-летие. К юбилейной дате портал "Строительный Петербург" запустил цикл интервью с сотрудниками ведомства. Героем третьего выпуска стал главный специалист отдела инженерного обеспечения Управления капитального строительства Сергей Веркеев, который работает в Комитете уже 20 лет.

Сергей Веркеев занимается подключением объектов бюджетного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. В профессию он пришел после окончания СПбГАСУ и работы в "Водоканале". По словам специалиста, интерес к строительству не пропал даже спустя два десятилетия.

До сих пор удивительно, как столько людей делают что-то отдельное, а в итоге получаются такие красивые здания, объекты, они функционируют. Сергей Веркеев, сотрудник Комстроя

Главным своим достижением он считает семью: у специалиста четверо детей. А хорошим профессионалом, по его мнению, может быть тот, кто уверен в себе, любит город и умеет получать удовольствие от своей работы, даже если она кажется рутинной.

Подробнее о профессиональном пути Сергея Веркеева, его работе в Комитете и отношении к строительной отрасли — в полной версии интервью на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"