На набережной Обводного канала построят гостиничный комплекс

У здания будет архитектурная подсветка.

В Петербурге появится новый гостиничный комплекс — его архитектурный облик согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Здание планируют возвести на набережной Обводного канала, дом 130, литера А. Проект разработало ООО "МС-А" по заказу ООО "Петроинструмент".

Портал "Строительный Петербург" сообщил, что новая гостиница войдёт в состав действующего комплекса как его вторая очередь. Архитектурное решение предусматривает два блока, размещённых под прямым углом друг к другу. В связке с историческим зданием они сформируют уютный полузакрытый двор с благоустроенной территорией.

Планировка продумана с учётом функционального зонирования. Так, первый этаж отведут под лобби, кафе и конференц‑зал, верхний — под спа‑зону. Также в проекте заложена подземная автостоянка.

Дизайн здания выдержан в современном кирпичном стиле, который органично сочетается с индустриальной стилистикой соседних построек. Эффектный вид фасаду придаст архитектурная подсветка.

Ранее мы сообщали, что в Зеленогорске появится новый гостиничный комплекс, встроенный в лесной ландшафт.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре