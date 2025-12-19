В Зеленогорске появится новый гостиничный комплекс, встроенный в лесной ландшафт

Комплекс планируют возводить поэтапно.

В Зеленогорске согласован архитектурный облик гостиничного комплекса, который планируют построить на Пограничной улице. Проект разработало архитектурное бюро "А.Лен" по заказу застройщика "ЭРБИАЙ-5". Новый объект станет частью курортной застройки и будет ориентирован на спокойный формат отдыха в окружении природы.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", комплекс планируют возводить поэтапно. На участке разместят шесть гостиничных корпусов и отдельное здание двухэтажной крытой парковки. В дальнейшем здесь также появится собственная котельная, которая обеспечит автономное теплоснабжение всех зданий.

Внешний облик комплекса сформирован с учётом природного контекста. Архитекторы ориентировались на густой лес, окружающий территорию, и стремились сделать застройку максимально деликатной по отношению к ландшафту. Все корпуса выполнены в едином стиле, а цветовая гамма фасадов подобрана в природных, приглушённых оттенках.

Для отделки зданий предусмотрены современные и долговечные материалы: силиконовая фасадная штукатурка, керамогранит с текстурой дерева, натуральный камень и глазурованная плитка. Такое решение позволяет сочетать визуальную выразительность и устойчивость к климатическим условиям Курортного района.

Проект благоустройства делает акцент на пешеходную среду. На территории появятся дорожки для прогулок и велосипедов, зоны отдыха, террасы и спортивные площадки. Запланирована установка уличной мебели, велопарковок и других элементов, необходимых для комфортного пребывания. Архитектурно-пространственная структура комплекса выстроена вокруг сохранённых деревьев и открытых видовых точек. Подъезд автомобилей к корпусам ограничен, чтобы создать спокойное пространство без лишнего транспорта. Основные въезды на территорию предусмотрены со стороны Бронной и Пограничной улиц.

Образовательно-досуговый центр появится в Молодёжном в составе загородного кампуса РАНХиГС.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре