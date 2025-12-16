Песков похвалил участие США в ПМЭФ, но призвал не обольщаться

Однако его значение не стоит преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами China Media Group (CMG) прокомментировал участие американских делегатов в мероприятии.

Приезд сюда [на ПМЭФ] американцев — это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Piter.TV сообщал, что Москва не получала реакцию Баку по запрету на ввоз в РФ армянских томатов.

Фото: пресс-служба Кремля