В Кремле оценили материал The Reuters о планах Украины и США по урегулировании конфликта с Россией.

Сообщения западных СМИ о том, что украинские власти обсуждают с вашингтонской администрацией возможность "воздушного перемирия", пока что остаются на уровне предположений. Соответствующими сведениями с иностранными журналистами во время регулярного брифинга со СМИ от 27 июля поделился пресс-секретарь администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Слова чиновника из Кремля привели корреспонденты "РБК".

Пока это не более чем такие измышления СМИ, какой-либо конкретики на сей счет нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 25 июля новостное агентство The Reuters сообщило со ссылкой на собственный источник о том, что официальные представители Украины и США обсуждали друг с другом предложение о "воздушном перемирии". Такая инициатива предполагает прекращение ударов в небе. По данным западного СМИ, план Киев и Вашингтон планировали представить российской стороне в рамках нового раунда мирных предложения по урегулированию вооруженного конфликта. Авторы статьи добавили, что лидер киевского режима Владимир Зеленский планирует обсудить проблему с главой Белого дома Дональдом Трампом во рабочего время визита в Вашингтон, запланированный на 28 июля.

Кремль ответил на слова Трампа о вмешательстве в выборы.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ