В Петербурге стартовал Кубок России по настольному теннису

Кубок России по настольному теннису принимает "Комета".

В Петербурге на базе спортивной школы олимпийского резерва "Комета" стартовал Кубок России по настольному теннису. Турнир начался 16 августа с квалификационных соревнований, в которых участвуют 16 мужских и 16 женских команд из более чем 20 регионов страны.

Отборочные игры продлятся до 17 августа. На следующий день, 18 августа, пройдут четвертьфинальные и полуфинальные встречи. Финалы и торжественная церемония награждения победителей и призёров запланированы на 19 августа.

Ранее сиделка рассказала, почему у Ивана Краско нет памятника на могиле в Петербурге.