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Вчера, 12:25
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В Петербурге стартовал Кубок России по настольному теннису

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Кубок России по настольному теннису принимает "Комета".

В Петербурге на базе спортивной школы олимпийского резерва "Комета" стартовал Кубок России по настольному теннису. Турнир начался 16 августа с квалификационных соревнований, в которых участвуют 16 мужских и 16 женских команд из более чем 20 регионов страны.

Отборочные игры продлятся до 17 августа. На следующий день, 18 августа, пройдут четвертьфинальные и полуфинальные встречи. Финалы и торжественная церемония награждения победителей и призёров запланированы на 19 августа.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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