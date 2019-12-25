Сиделка рассказала, почему у Ивана Краско нет памятника на могиле в Петербурге

Краско сыграл более чем в 200 фильмах, более 50 лет служил в театре имени Комиссаржевской.

Спустя год после смерти народного артиста России Ивана Краско на его могиле в Комарово до сих пор нет памятника. Об этом рассказала сиделка актёра Дарья Пашкова в беседе с 5-tv.ru.

По её словам, после похорон ей сообщили, что установкой памятника может заняться Комитет по культуре Петербурга. Недавно она вновь посетила кладбище, но никаких изменений не увидела. Родственников, по её словам, на могиле не было.

Пашкова не знает, кто должен заниматься этим вопросом, и не исключила, что попробует организовать сбор средств самостоятельно. С родственниками актёра она после похорон не общалась. Сиделка также вспомнила, что сам Краско говорил ей: "На кладбище ездить не зачем, человека не вернёшь".

Иван Краско скончался 9 августа 2025 года на 95-м году жизни. Он был женат четыре раза, у него шестеро детей. Сын Андрей, также известный актёр, умер в 2006 году.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)