Умер актер из "Игры престолов" Том Чадбон

Для поклонников фэнтези он навсегда останется септоном Мейнардом из "Игры престолов".

Британский актер Том Чадбон, снимавшийся в сериалах "Игра престолов" и "Доктор Кто", скончался на 81 году жизни. Причины смерти не уточнялись, сообщило Mirror.

Большую известность Чадбону принесли съемки в сериале "Игра престолов", где он исполнил роль септона Мейнарда. Этот персонаж появился в одном из ключевых эпизодов, раскрывающих тайну происхождения Джона Сноу.

Том Чэдбон родился в 1946 году и посвятил искусству более полувека, оставив след на телевидении, театральных подмостках, радиопостановках и кинофильмах. Актер почувствовал популярность после появления в культовом научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", где сыграл второстепенные роли в двух эпизодах. Также Чэдбон сыграл биржевого маклера в бондиане "Казино „Рояль"".

На протяжении десятилетий актер был востребованным в профессиональной среде, его приглашали выступать на театральных подмостках и участвовать в радио-постановках.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)