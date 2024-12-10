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Вышел трейлер рождественского спецэпизода сериала "Доктор Кто"

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Точная дата релиза спешла пока неизвестна.

BBC представил трейлер рождественского спецэпизода сериала "Доктора Кто" под названием "Радость миру". Режиссером эпизода выступил Алекс Пиллай.

Сюжет продолжит историю 15-го по счету Доктора, роль которого играет Шути Гава. Его новой спутницей станет персонаж Николы Кохлан. Премьера рождественского спецэпизода "Доктора Кто" состоится на Disney+. Точная дата релиза спешла пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Джек Ричер".

Видео: YouTube / Doctor Who

Теги: доктор кто, сериал, спецэпизод
Категории: Лента новостей, Культура,

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