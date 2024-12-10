Вышел трейлер рождественского спецэпизода сериала "Доктор Кто"

Точная дата релиза спешла пока неизвестна.

BBC представил трейлер рождественского спецэпизода сериала "Доктора Кто" под названием "Радость миру". Режиссером эпизода выступил Алекс Пиллай.

Сюжет продолжит историю 15-го по счету Доктора, роль которого играет Шути Гава. Его новой спутницей станет персонаж Николы Кохлан. Премьера рождественского спецэпизода "Доктора Кто" состоится на Disney+. Точная дата релиза спешла пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Джек Ричер".

Видео: YouTube / Doctor Who