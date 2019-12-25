Сериал об операциях спецназа ФСБ сняли в Ленинградской области

Ленинградская область стала одной из съемочных площадок нового сериала "Спецы" о контртеррористических операциях Центра специального назначения ФСБ России. Проект основан на реальных событиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По информации создателей, в сериале покажут события на Северном Кавказе, в Крыму, Донецкой Народной Республике, других регионах России и за ее пределами. Консультантами проекта стали действующие сотрудники Центра специального назначения.
Подготовка актеров к съемкам продолжалась два месяца. Они тренировались на полигонах ЦСН ФСБ под руководством инструкторов, изучали тактику и отрабатывали штурмовые действия. Также участники съемочной группы работали в воде и огне, в полной экипировке и при экстремальных температурах.
Премьера сериала "Спецы" состоится на телеканале РЕН ТВ 18 октября.
Ранее мы сообщали, что природные территории Ленинградской области продолжают использовать в качестве съемочных площадок для российских фильмов. Об этом рассказывали в Дирекции особо охраняемых природных территорий региона.
Ранее в Петербурге девушка ранила ножницами юношу, пытавшегося вернуть ей сумку
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все