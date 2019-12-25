Сериал об операциях спецназа ФСБ сняли в Ленинградской области

В Ленобласти снимали сериал о реальных операциях спецподразделений ФСБ.

Ленинградская область стала одной из съемочных площадок нового сериала "Спецы" о контртеррористических операциях Центра специального назначения ФСБ России. Проект основан на реальных событиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации создателей, в сериале покажут события на Северном Кавказе, в Крыму, Донецкой Народной Республике, других регионах России и за ее пределами. Консультантами проекта стали действующие сотрудники Центра специального назначения.

Подготовка актеров к съемкам продолжалась два месяца. Они тренировались на полигонах ЦСН ФСБ под руководством инструкторов, изучали тактику и отрабатывали штурмовые действия. Также участники съемочной группы работали в воде и огне, в полной экипировке и при экстремальных температурах.

Премьера сериала "Спецы" состоится на телеканале РЕН ТВ 18 октября.

Ранее мы сообщали, что природные территории Ленинградской области продолжают использовать в качестве съемочных площадок для российских фильмов. Об этом рассказывали в Дирекции особо охраняемых природных территорий региона.

Ранее в Петербурге девушка ранила ножницами юношу, пытавшегося вернуть ей сумку

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области