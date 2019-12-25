Сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова отправился служить в армию.

Владислав Тюльпанов, сын бывшего сенатора и бывшего председателя Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова, решил отправиться на службу в армию. Об этом "Фонтанке" рассказала его мать Наталия Тюльпанова.

Она подчеркнула, что решение было принято самим Владиславом.

13 ноября пресс-служба судов Петербурга сообщила о привлечении молодого человека к административной ответственности. Поводом стали публикации в его Telegram-канале. По данным полиции, в них содержалась информация, которая пропагандировала и популяризировала социальную сеть, запрещённую в России.

Сам Владислав в разговоре с "Фонтанкой" заявил, что не знал ни об административном деле, ни об аресте за демонстрацию экстремистской символики. Владиславу Тюльпанову 21 год. Его отец Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский парламент два созыва, а в 2011 году стал сенатором. Он умер 4 апреля 2017 года от сердечного приступа.

Ранее мы сообщали, что актер Театра Вахтангова Иван Захава ушел служить в зону спецоперации.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)