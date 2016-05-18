Актер Театра Вахтангова Захава ушел добровольцем в зону СВО

Артист, который является правнуком режиссера Бориса Евгеньевича Захавы, связан с театром со студенческих лет.

Актёр Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Иван Захава объявил о решении пойти добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок.

В связи с этим руководству Вахтанговского театра пришлось внести коррективы в актуальный репертуар. Показы популярного спектакля "Варшавская мелодия", где у Захавы главная роль, временно приостановили на ближайшие месяцы.

Иван Захава родился в 1994 году в Москве. В 2011 году он окончил 3-й Московский кадетский корпус и получил психологическое образование. После этого он прошёл срочную и контрактную службу в армии.

В Театральный институт имени Бориса Щукина Иван поступил только в 2019 году. Свои первые роли в Театре Вахтангова Захава начал исполнять в студенческие годы. На втором курсе состоялся его дебют в постановке "Кот в сапогах", а к пятому курсу у него уже была ключевую роль в "Варшавской мелодии". С июля 2025 года артист пополнил основную труппу театра.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)