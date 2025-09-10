"Метрострой Северной Столицы" отметил 85-летний юбилей спортивным забегом

Сотрудники компании вышли на дистанцию с супругами и детьми.

В Южно‑Приморском парке прошел "Строительный забег" среди сотрудников Метростроя. Мероприятие приурочили к 85‑летию метростроения Санкт-Петербурга. В нем приняли участие около 400 человек, в их числе – сотрудники Комитета по строительству.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", одной из главных особенностей забега стал семейный формат. Сотрудники компании вышли на дистанцию с супругами и детьми.

Я, конечно, в первую очередь хотел поздравить с 85-летней датой основания метростроения в городе Санкт-Петербург. Наш забег сегодняшний посвящён именно этому. На самом деле, как сказали, спорт — это жизнь. Я всем желаю хорошего забега. Дмитрий Васильев, генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы"

Место для забега организаторы выбрали неслучайно, ведь рядом находится станция "Юго‑Западная" — одна из последних открытых в городе станций метро. В программе были предусмотрены дистанции для детей 5–9 лет, которые пробежали 500 метров. Участники 10–15 лет преодолели километр, а взрослым предлагались маршруты на 4 и 8,5 километра.

После состязания участникам и победителям "Строительного забега" торжественно вручили медали, кубок метростроителей и ценные призы. Спортивное мероприятие завершилось горячим чаем и обедом на полевой кухне.

Видео: портал "Строительный Петербург"