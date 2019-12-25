С начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов

Показатель почти в три раза превышает объемы прошлого года, когда приняли 821 тонну продукции.

Более 2,2 тыс. тонн импортных кормов и кормовых добавок проконтролировал Россельхознадзор в пунктах пропуска Петербурга и Ленинградской области с 1 января по 21 сентября. Об этом рассказали в ведомстве.

Показатель почти в три раза превышает объемы прошлого года, когда ввезли 821 тонну продукции. Инспекторы проводят досмотр товара и проверяют ветеринарно-сопроводительные документы на партии.

Основной поставщик корма – Финляндия, отправившая 1,8 тонны для сельскохозяйственных животных и 371 тонну для домашних питомцев. Также Северная столица принимала кормовую продукцию из Бразилии, Вьетнама и Китая.

Ранее на Piter.TV: в порту Петербурга задержали 62,8 тонны чилийских яблок и груш. Россельхознадзор не пустил их из-за бурой монилиозной гнили.

Фото: Piter.TV