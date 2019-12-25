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С начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов
Сегодня, 16:16
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С начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов

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Показатель почти в три раза превышает объемы прошлого года, когда приняли 821 тонну продукции.

Более 2,2 тыс. тонн импортных кормов и кормовых добавок проконтролировал Россельхознадзор в пунктах пропуска Петербурга и Ленинградской области с 1 января по 21 сентября. Об этом рассказали в ведомстве. 

Показатель почти в три раза превышает объемы прошлого года, когда ввезли 821 тонну продукции. Инспекторы проводят досмотр товара и проверяют ветеринарно-сопроводительные документы на партии. 

Основной поставщик корма – Финляндия, отправившая 1,8 тонны для сельскохозяйственных животных и 371 тонну для домашних питомцев. Также Северная столица принимала кормовую продукцию из Бразилии, Вьетнама и Китая. 

Ранее на Piter.TV: в порту Петербурга задержали 62,8 тонны чилийских яблок и груш. Россельхознадзор не пустил их из-за бурой монилиозной гнили. 

Фото: Piter.TV 

Теги: корм, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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