В Петербурге наградили легендарного онколога Владимира Семиглазова

Ему вручили почетный знак "За заслуги перед Петербургом".

В Петербурге прошло заседание ученого совета НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, которое было посвящено 85-летию доктора медицинских наук и профессора Владимира Семиглазова. Ему вручили почетный знак "За заслуги перед Петербургом".

Хирург окончил Первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова и клиническую ординатуру НИИ онкологии. Он является единственным представителем России, стран СНГ и Восточной Европы в экспертной группе Сан-Галлена, разрабатывающей мировые стандарты лечения опухолей молочной железы. Также первым в мире доказал преимущество предоперационной гормонотерапии перед химиотерапией у пожилых женщин. Сейчас этот метод применяется в Европе, США, Канаде и Австралии.

За годы своей практики Владимир Семиглазов провел свыше 7 тыс. операций и создал более 400 научных работ.

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Фото: пресс-служба Смольного