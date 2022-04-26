Сеченовский университет: ИИ способен помочь предотвратить рак шейки матки

В будущем комплексные прогностические модели помогут серьезно снизить количество случаев позднего выявления рака шейки матки в России.

В Сеченовском Университете определили, что искусственный интеллект может серьезно повысить шансы для пациента на выявление рака шейки матки и предраковых состояний на самых ранних стадиях. Специалисты узнали о том, что в том числе изменения отечественной нейросетью наблюдаются уже во время профилактического осмотра. По результатам исследования становится понятно, что диагноз, поставленный ИИ, совпал с мнением врачебного консилиума в 93 процентах случаев. В оставшихся семи процентах случаев программа "увидела" аномальную картину первой степени у пациенток, тогда как консилиум – второй (более значительные изменения).

В работе приняли участие пациентки Сеченовского центра материнства и детства от 18 до 45 лет, у которых во время осмотра обнаружили аномальные изменения на шейке матки. Всем участницам провели осмотр, цитологическое исследование, тестирование на вирус папилломы человека и кольпоскопию. Далее полученные изображения специалисты загрузили в программу со встроенным ИИ, разработанную ООО "ВИКС ТОЧКА АИ". Нейросеть сформулировала заключения, которые затем эксперты сравнили с заключениями врачебного консилиума из трех акушеров-гинекологов.

Для обработки кольпоскопических изображений в России искусственный интеллект раньше не использовали, мы сделали это впервые. Это перспективный метод, который может стать частью комплексной диагностики и скрининга, позволяющего выявлять группы риска. Это позволит вовремя направлять женщин на углубленное обследование и диагностировать изменения на самых ранних стадиях. Теа Джибладзе, один из авторов исследования, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета, д.м.н., профессор

Напомним, что рак шейки матки остается одной из ведущих причин смертности молодых женщин в возрасте от 30 до 34 лет из-за онкологии. Примерно в 40 процентов случаев болезнь диагностируют только на III–IV стадии. Ученые объяснили, что заболевание важно выявлять рак как можно раньше, а еще лучше – "ловить" изменения еще на стадии неоплазии или предракового процесса. Именно тогда проблема хорошо поддается лечению. На российской территории около 35 процентов случаев рака шейки матки врачи обнаруживают именно во время диспансеризации. В рамках расширенной кольпоскопии при помощи оптического прибора удается заметить изменения. Однако такой способ диагностики требует высокой квалификации врачей. Повысить точность исследования и снизить процент разночтений поможет ИИ. Требуется продолжать развивать нейросети, обучать их для повышения точности диагнозов и заключений. В частности, в программу можно внедрять не только данные кольпоскопии, но также и результаты цитологии, ВПЧ-тестирования и клинических параметров.

При этом ИИ не должен заменять врача, он должен служить инструментом поддержки принятия решений, особенно когда ресурсы ограничены, в том числе в регионах с недостаточной доступностью экспертной помощи. Теа Джибладзе, один из авторов исследования, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета, д.м.н., профессор

Также, по мнению представителей Сеченовского университета, важно помнить о необходимости соблюдать этические нормы и конфиденциальность пациентов, а полностью заменить врача нейросети не способны в виду того, что они могут допустить серьезные ошибки при анализе данных и дать неверные заключения.

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Фото: Piter.tv