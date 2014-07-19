В Петербурге создали умный шлем для слабовидящих

Разработка уже получила российский патент на изобретение.

Специалисты ЛЭТИ создали прототип интеллектуального шлема для незрячих и слабовидящих людей. Устройство помогает безопасно передвигаться в городской среде и уже получило российский патент.

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали прототип интеллектуального шлема, предназначенного для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.

Устройство использует камеру, дальномер, гироскоп и нейросетевой модуль, которые непрерывно анализируют окружающее пространство. Система определяет препятствия, оценивает их размеры, скорость движения и примерную массу.

В отличие от традиционных ультразвуковых тростей, новая разработка сохраняет эффективность во время дождя и снегопада, а также позволяет различать типы объектов.

Шлем не только обнаруживает препятствия, но и отслеживает перемещение пользователя и окружающих людей, корректируя безопасный маршрут в режиме реального времени.

Руководитель проекта Димитриос Палогианнидис сообщил, что устройство формирует индивидуальную зону безопасности и с помощью пространственного звука предупреждает пользователя о возникающих препятствиях. При этом гироскоп учитывает направление взгляда, делая подсказки более точными.

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