Суд США перенес заключительное досудебное слушание по делу Петровой на 30 июня

В деле появились новые факты, требующие изучения судей.

Американский федеральный окружной суд штата Массачусетс принял решение перенести заключительное досудебное заседание по делу российской ученой из Гарвардского университета Ксении Петровой с 5 на 30 июня 2026 года. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст документа, опубликованного в электронной базе инстанции. По данным экспертов, причиной такого решения стали новые доводы сторон по возможному избирательному уголовному преследованию фигурантки расследования. На рассмотрение всех нюансов судебному органу потребуется время.

Слушание, назначенное на 5 июня, перенесено на 30 июня 2026 года в 10:00 утра (в 17:00 часов вечера по московскому времени). текст документа

Ранее министерство по юстиции в США уведомило общественность в том, что Ксения Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту города Бостона. Пограничные службы обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса россиянка указала, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну. В июне 2025 года женщину освободили из-под стражи, но она ожидает суда. Ранее Ксения Петрова работала в Институте биологии гена РАН. Она занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

Жительнице Петербурга отменили штраф в 40 млн рублей за неоплаченную стоянку.

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