Авторынок Петербурга вырос на 12% за 7 месяцев

В июле в Петербурге зафиксирован лучший месячный результат продаж новых автомобилей с начала 2026 года. Как сообщил автор телеграм-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов, на учет было поставлено 6086 новых машин.
Несмотря на то что июль стал рекордным месяцем внутри текущего года (предыдущий пик был в апреле – 6034 единицы), показатель оказался на 1% ниже результата июля прошлого года. Однако в долгосрочной перспективе рынок демонстрирует уверенный рост: всего за 7 месяцев 2026 года в городе зарегистрировали 37 347 новых автомобилей, что на 12% превышает показатели аналогичного периода годом ранее.
Рейтинг самых популярных марок по итогам семи месяцев выглядит следующим образом:
Haval – абсолютный лидер с 6398 регистрациями;
LADA – второе место (4353 машины);
Tenet – третья позиция (3618 регистраций);
Geely – четвертое место (2862 автомобиля);
Belgee – замыкает пятерку лидеров (2159 машин).
Ранее мы сообщили о том, что конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили.
Фото: Pxhere
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