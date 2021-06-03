Авторынок Петербурга вырос на 12% за 7 месяцев

Несмотря на то что июль стал рекордным месяцем внутри текущего года (предыдущий пик был в апреле – 6034 единицы), показатель оказался на 1% ниже результата июля прошлого года.

В июле в Петербурге зафиксирован лучший месячный результат продаж новых автомобилей с начала 2026 года. Как сообщил автор телеграм-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов, на учет было поставлено 6086 новых машин.

Несмотря на то что июль стал рекордным месяцем внутри текущего года (предыдущий пик был в апреле – 6034 единицы), показатель оказался на 1% ниже результата июля прошлого года. Однако в долгосрочной перспективе рынок демонстрирует уверенный рост: всего за 7 месяцев 2026 года в городе зарегистрировали 37 347 новых автомобилей, что на 12% превышает показатели аналогичного периода годом ранее.

Рейтинг самых популярных марок по итогам семи месяцев выглядит следующим образом:

Haval – абсолютный лидер с 6398 регистрациями;

LADA – второе место (4353 машины);

Tenet – третья позиция (3618 регистраций);

Geely – четвертое место (2862 автомобиля);

Belgee – замыкает пятерку лидеров (2159 машин).

Ранее мы сообщили о том, что конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили.

Фото: Pxhere