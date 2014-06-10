Рецидивист отправлен в колонию за мошенничество с арендованной машиной в Петербурге

Ущерб собственнику авто составил свыше 2,5 млн рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что в январе 2022 года фигурант заключил договор аренды автомобиля Kia, однако возвращать машину он и не собирался. Злоумышленник уехал на транспортном средстве в Новгородскую область, где продал его. Ущерб собственнику составил свыше 2,5 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, петербуржца обязали компенсировать ущерб потерпевшему.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на 700 тыс. рублей в Шлиссельбурге.

Фото: Piter.TV