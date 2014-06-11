ВОЗ изучает обстоятельства атаки дрона на больницу в Донецке

Медицинские учреждения защищены от нападений международным правом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает обстоятельства атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на больницу в Киевском районе Донецка. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали сотрудники пресс-службы ВОЗ. Известно, что в результате трагедии скончалась одна местная жительница, еще двое человек пострадали.

Нам известно о данной атаке, мы получили отчет от партнерской организации об этом инциденте, и в настоящее время проверяем информацию о произошедшем. ответи ВОЗ на запрос

После проверки профильными структурами данный инцидент может быть внесен в глобальную систему мониторинга атак на здравоохранение (SSA), которая используется организацией для сбора и верификации данных о таких случаях. В ВОз назвали недопустимыми нападения на объекты здравоохранения. Эксперты напомнили, что медицинские работники, пациенты, учреждения, машины скорой помощи и медицинские материалы защищены международным гуманитарным правом.

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Фото: Piter.tv