Резкой критике действия Мадрида подвергли лидеры Германии, Дании, Италии и других государств ЕС.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал массовую легализацию мигрантов в Испании "очень плохой идеей", угрожающей целостности всей Шенгенской зоны свободного передвижения. Такое мнение западный политический деятель высказал в интервью газете The Financial Times (FT). Чиновник из Стокгольма уведомил СМИ о том, что запущенная Мадридом программа по легализации более чем одного миллиона человек вызвала в "бурю негодования" на рабочей встрече лидеров Европейского союза, так как она противоречит тому, чего пытаются добиться другие государства регионального сообщества.

Напомним, что в конце июля десятки тысяч нелегальных беженцев смогли добраться до автономного испанского города Сеута вплавь, а также пешком. Мигранты обошли волнолом, который отделяет европейский город от Марокко. На фоне существующего кризиса местные власти решили задействовать военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным национального правительства Испании, не менее 75 человек стали жертвами, пытаясь достигнуть Сеуты. Рабат уведомил об 11 жертвах.

Дмитриев призвал назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь бюрократов ЕС.

Фото: European Commission