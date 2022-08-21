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Задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на 700 тыс. рублей в Шлиссельбурге
Сегодня, 11:22
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Задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на 700 тыс. рублей в Шлиссельбурге

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Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Ленинградской области задержали подозреваемого по делу об обмане пожилой женщины в Шлиссельбурге. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Как сообщили в МВД России, правоохранителям 5 августа поступила информация о том, что 71-летняя пенсионерка отдала неизвестному мужчине 700 тыс. рублей. Средства попросили передать еще 9 июля якобы для их защиты, чему и поверила потерпевшая. 

На проспекте Косыгина в Петербурге накануне поймали 21-летнего злоумышленника. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга закрыла технический центр мошенников. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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