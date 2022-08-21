Пенсионер сбрасывал боеприпасы в пруд Московского парка Победы

В ходе санкционированного осмотра квартиры задержанного полицейские изъяли 2 пистолета, 75 патронов различного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, 2 банки с порохом массой более 300 граммов.

Вечером 9 августа, около 18:10, в полицию поступило сообщение о мужчине, который избавлялся от предметов, похожих на оружие, бросая их в водоем Московского парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Спустя полчаса сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний пенсионер, проживающий в доме 14, корпус 3, по проспекту Юрия Гагарина. По предварительным данным, мужчина пытался таким образом утилизировать оставшиеся после смерти отца боеприпасы.

В ходе санкционированного осмотра квартиры задержанного полицейские изъяли 2 пистолета, 75 патронов различного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, 2 банки с порохом массой более 300 граммов. Проведенное исследование подтвердило, что вещество является бездымным порохом и относится к категории метательных взрывчатых веществ. Все найденное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для проверки на причастность к нераскрытым преступлениям.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Мужчине предъявлено официальное подозрение, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что после рейда на стройке в Ленобласти 16 нелегалов выдворят из России.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти