АСИ: более 600 иностранных специалистов подали заявки на переезд в Россию

Интерес к переезду проявляют жители Европы, США, Канады и стран Ближнего Востока.

Более 600 иностранных специалистов подали заявки на участие в российской программе по привлечению талантливых кадров из-за рубежа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По словам собеседницы издания, большой интерес наблюдается со стороны жителей Европы, США, Канады и стран Ближнего Востока. Программа рассчитана на учёных, спортсменов, деятелей культуры и других специалистов.

Чупшева отметила, что с 15 апреля на специализированной платформе АСИ зарегистрировали около 4 тысяч человек, а конкретно на эту программу подано 658 заявок.

Глава АСИ напомнила, что в России стремятся создать комфортные условия для иностранцев, которые рассматривают возможность переезда и хотят строить профессиональную карьеру в нашей стране.

Ранее мы сообщали, что в первой половине 2026 года туристы совершили более 43 млн поездок по России, среди них более трех миллионов являются иностранцы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)