Часть россиян получат в сентябре две пенсии

Социальный фонд России рассказал о том, кто может рассчитывать на две выплаты.

Часть россиян имеет право на получение в сентябре 2026 года сразу двух пенсий. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились сотрудники Социального фонда России. Специалисты уточнили, что речь идет о таких категориях граждан, как космонавты, летчики-испытатели, бывшие военнослужащие и федеральные государственные служащие. Эти сотрудники получают страховую пенсию, а также пенсию за выслугу лет.

Государственную пенсию по инвалидности и по старости могут одновременно получить ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, добровольцы и участники воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, инвалиды вследствие военной травмы, включая контрактников, получивших инвалидность во время СВО или иных боевых действий. На две пенсии могут рассчитывать россияне, которые пострадали при катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Также две пенсии могут получить в случае потери кормильца, погибшего на СВО, дети-инвалиды.

Соцфонд: за день больничного можно получить почти 7 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv