Депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам с 2027-го

Размер 13-й пенсии будет равен месячной пенсии каждого получателя.

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий ввести ежегодную дополнительную пенсионную выплату перед Новым годом. Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов, разработавший документ совместно с "Партией пенсионеров".

Согласно тексту законопроекта, 13-я пенсия должна полагаться всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, проживающим на территории России. Размер выплаты предлагается установить не в виде фиксированной суммы, а в объёме той пенсии, которую гражданин получает на дату перечисления средств. Предполагается, что дополнительные средства будут перечисляться в декабре ежегодно.

В пояснительной записке авторы обосновывают необходимость нововведения высокой инфляцией, которая по итогам 2026 года может достичь порядка 9 процентов, а также продолжающимся, по данным Росстата, снижением реальных доходов пожилых людей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 года, а первые средства пенсионеры теоретически смогут получить в декабре 2027 года.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv